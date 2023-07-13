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Новак Джокович признан лучшим теннисистом на ESPYS 2023

Сегодня, 13 июля, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим теннисистом признан сербский спортсмен Новак Джокович.

Новак Джокович признан лучшим теннисистом на ESPYS 2023
© чемпионат.сом

Помимо Джоковича, на премию претендовали в категории лучший игрок в теннис испанец Карлос Алькарас, белоруска Арина Соболенко и полька Ига Свёнтек.

ESPY использовал голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлилось до 3:00 мск 10 июля.

Помимо тех наград, в которых есть номинанты, в рамках ESPY также вручили премию Артура Эша за отвагу, премию Джимми Ви за упорство и премию Пэта Тиллмана за службу.

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