Тарпищев оценил шансы Медведева против Алькараса

«Алькарас знает, как играть против Медведева. Дане же надо будет искать контратакующие аргументы. Беда в том, что Даня далеко принимает, и ресурсов атлетических Алькарасу хватает, чтобы добежать. Шансы есть, все может быть, но испанец выглядит предпочтительней», — приводит слова Тарпищева ТАСС.