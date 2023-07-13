СМИ: Андреева собирается получить французское гражданство

Российская теннисистка Мирра Андреева собирается получить французское гражданство. Об этом сообщает портал Tennis World USA.

Сейчас 16-летняя спортсменка живет и тренируется во Франции. Для подачи заявки на гражданство от нее требуется прожить во Франции не менее пяти лет, а также сдать тест на знание французского языка.

Напомним, что сейчас Андреева находится на 102-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она уже принимала участие в двух турнирах Большого шлема. На Открытом чемпионате Франции ей удалось дойти до третьего круга, а на Уимблдоне — до четвертого.