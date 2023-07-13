Агент Мирры Андреевой прояснил информацию о смене теннисисткой гражданства

Российская теннисистка Мирра Андреева не намерена менять гражданство на французское, сообщил агент спортсменки Лев Кассиль. Напомним, ранее американский теннисный ресурс Tennis World USA сообщил, что 16-летняя россиянка последует примеру Варвары Грачёвой, которая недавно получила французский паспорт.

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«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является ошибочной.Мы готовим опровержение», — сообщил агент теннисистки Лев Кассиль.

Напомним, 16-летняя Андреева живёт и тренируется во Франции. Её сестра Эрика также теннисистка. Они обе родились в Красноярске, затем жили и тренировались в Москве, после чего переехали в академию в Каннах.