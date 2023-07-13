Медведев ответил, что его больше всего впечатляет в Алькарасе

В этом году Алькарас разгромил его в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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– Думаю, Индиан-Уэллс тут не будет иметь особого значения. Там было очень медленно – тут все будет иначе. На «Уимблдоне» мяч отскакивает ниже. Подача важнее. Там она не приносила мне легких очков.

Я видел некоторые матчи Карлоса. Видел кусочек матча с Маттео. Видел ли еще что-нибудь? Не уверен.

Мы с тренером обсудим тактику. С такими людьми, как Карлос, играть интересно. Он просто потрясающий теннисист. Ему же еще 19, да? (На самом деле уже 20 – Sports.ru). Он продолжает делать невероятные вещи. Не останавливается. И не думаю, что остановится.

Но я играл со многими отличными игроками, и часто мне удавалось побеждать. Так что я постараюсь выложиться по максимуму. Если покажу максимум, у меня будут шансы.

– Что в Карлосе вас больше всего впечатляет?

– Думаю, мощь. Когда ему было 17 – не так уж давно, – он был куда менее зрелым, много ошибался. Все видели, что он потрясающий, но всем было интересно, сможет ли он меньше ошибаться, демонстрируя ту же мощь. И он довольно быстро этого добился. Это потрясающе.

Если дать ему один мягкий мяч, могут возникнуть проблемы. Даже против Новака, Энди и Рафы ты чувствуешь, что у тебя будут шансы. А Карлос может забить одним ударом. Одного жесткого удара ему бывает достаточно.