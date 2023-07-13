Ольховский оценил выступление Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023

«В первую очередь Даниила надо поздравить, потому что в очередной раз он себя преодолел. Всё зависело от его концентрации внимания. Первый сет играл, а затем произошла недооценка соперника, из-за чего произошёл спад на второй и третий сет. Не было той цепкости, которая присутствует у Медведева.



Но у Даниила есть ценное качество — он в нужный момент включается за счёт своих внутренних качеств. Переломил в четвёртом сете и в пятом просто дожал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.