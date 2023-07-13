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Вице-президент ФТР Селиваненко назвал Медведева и Алькараса сильнейшими теннисистами мира

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в интервью Vprognoze.ru заявил, что матч за выход в финал Уимблдона-2023 между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом будет зрелищным.

Селиваненко объяснил важность полуфинала Уимблдона для Медведева и Алькараса
© Газета.Ru

По его мнению, оба игрока исповедуют атакующий стиль, который нравится болельщикам.

«Карлос и Даниил — одни из сильнейших теннисистов мира на сегодняшний день, при этом каждый из них проповедует свою собственную игровую манеру, их матчи всегда интересно смотреть.

Не вижу никаких смыслов в рассуждениях и предсказаниях. Все решится на корте. Опыт предыдущих матчей всегда работает в обе стороны», — заявил Селиваненко.

В матче на Уимблдоне-2021 между Алькарасом и Медведевым победу одержал российский теннисист.

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