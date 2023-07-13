Селиваненко объяснил важность полуфинала Уимблдона для Медведева и Алькараса

«Карлос и Даниил — одни из сильнейших теннисистов мира на сегодняшний день, при этом каждый из них проповедует свою собственную игровую манеру, их матчи всегда интересно смотреть.



Не вижу никаких смыслов в рассуждениях и предсказаниях. Все решится на корте. Опыт предыдущих матчей всегда работает в обе стороны», — заявил Селиваненко.