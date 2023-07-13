Мать Андреевой отреагировала на информацию о получении теннисисткой гражданства Франции

Раиса Андреева, мать российской теннисистки Мирры Андреевой, опровергла информацию о том, что ее дочь может получить гражданство Франции. Слова Раисы Андреевой передает Metaratings.ru.

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«Я не знаю, откуда появились слухи, наш агент опубликовал опровержение этой информации. В остальном мне нечего даже добавить», — сказала Андреева.

12 июля портал Tennis World USA опубликовал новость о том, что Мирра Андреева в ближайшее время намерена получить гражданство Франции.

В настоящее время спортсменка живет во Франции и тренируется в каннской теннисной академии.

На турнире Уимблдон-2023 Андреева дошла до стадии 1/8 финала, где в трех сетах уступила представительнице США Мэдисон Кис.