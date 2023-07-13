Определились финалистки Уимблдона в женском одиночном разряде
В финале Уимблдона в женском одиночном разряде сыграют Онс Жабер и Маркета Вондроушова.
В полуфинале представительница Туниса Жабер встречалась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. И в случае выхода в финал белоруска бы возглавила рейтинг WTA.
Матч получился упорным. В первом сете соперницы дошли до тай-брейка, где удача оказалась на стороне Жабер - 7:6 (7/5). Но во второй партии Соболенко сумела взять реванш - 6:4.
В решающем сете при счете 3:2 Жабер удалось взять подачу соперницы. Это и стало решающим моментом. Отыграться Соболенко уже не сумела, а представительница Туниса до вела дело до победы - 6:3.
В решающем матче она сыграет против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Не получившая номера посева на этом турниру чешская спортсменка в полуфинале в двух сетах переиграла Элину Свитолину из Украины - 6:3, 6:3.