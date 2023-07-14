Издание The Guardian отметило обаяние российских теннисистов

Британское издание The Guardian опубликовало статью, посвящённую успехам российских теннисистов на Уимблдоне-2023. Статья журналиста Пола Макиннеса вышла под названием «Россияне становятся победителями Уимблдона после атаки обаянием в качестве нейтральных спортсменов».

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«Толпы болельщиков вернулись на Уимблдон, на стадионе царит ажиотаж. Теннис тоже захватывающий, появился мощный претендент Карлос Алькарас, среди женщин масса неожиданных результатов. Но среди всех успехов турнира-2023 есть ещё один, менее желанный победитель, и это Россия.

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Россияне и белорусы вернулись через год после отстранения от Уимблдона, и эти нейтральные спортсмены показали хорошие результаты. Медведев и Соболенко дошли до полуфинала, и остаётся вероятность, что Даниила сфотографируют жмущим руку принцессе Уэльской перед получением трофея.

Медведев превзошёл все свои предыдущие выступления на траве, и то же самое сделал Рублёв, который, возможно, сделал главный удар турнира, когда уже практически лежал за задней линией в матче с Бубликом. Сафиуллин, Александрова, Касаткина, менее известные россияне, также установили рекорды на родине тенниса. Вишенка на торте – Мирра Андреева, 16-летняя участница квалификации, ставшая сенсацией за 48 часов, после того как выбила двух сеяных соперниц на пути к четвёртому кругу.

Успех был значительным на корте, но не ограничивался им. Во встречах с болельщиками и СМИ на Уимблдоне в этом году российские звёзды олицетворяют очарование. Медведев, обладающий репутацией горячей головы, обаятельно дурачился, явно пытаясь расположить к себе болельщиков, поддерживавших его с первого круга до четвертьфинала. Рублёв был вежлив в своих высказываниях и радовал болельщиков раздачей автографов. Андреева краснела, когда её спрашивали о явном восхищении Энди Марреем.

Можно спорить, была ли эта атака обаянием случайностью, а если нет, то чем это было мотивировано. Это были люди, пытающиеся очистить репутацию своей страны, или просто спортсмены, радующиеся возвращению на престижный турнир? В любом случае почти при каждом включении телевизора любой зритель мог бы сделать вывод, что перед ним группа прыгающих, улыбающихся людей, которые по стечению обстоятельств оказались из России или Беларуси.