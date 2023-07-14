Азаренко высказалась о пропуске россиянами и белорусами Уимблдона

«Я не собираюсь сидеть и говорить, что это было хорошее решение. Не думаю, что запрет на участие что-то дал, но у других людей может быть иное мнение. Я хотела пожертвовать деньги на гуманитарную помощь и получила согласие от других игроков. Думаю, это было бы полезнее. Это показало бы наше единство — люди хотят помогать.



Честно говоря, я не понимаю, как отдельный спортсмен, занимающийся индивидуальным видом спорта, может являться олицетворением своей страны», — сказала Азаренко.