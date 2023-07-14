Азаренко высказалась о пропуске россиянами и белорусами Уимблдона

Азаренко заявила, что отстранение россиян и белорусов от Уимблдона в 2022 году не было хорошим решением
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в интервью William Hillпризналась, что не нашла плюсов от отстранения россиян и белорусов от Уимблдона в 2022 году.
«Я не собираюсь сидеть и говорить, что это было хорошее решение. Не думаю, что запрет на участие что-то дал, но у других людей может быть иное мнение. Я хотела пожертвовать деньги на гуманитарную помощь и получила согласие от других игроков. Думаю, это было бы полезнее. Это показало бы наше единство — люди хотят помогать.
Честно говоря, я не понимаю, как отдельный спортсмен, занимающийся индивидуальным видом спорта, может являться олицетворением своей страны», — сказала Азаренко.
В этом году Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля.
Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.
В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).