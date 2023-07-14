Тренер Медведева: в прошлый раз Алькарас надрал ему задницу

«Не хочу говорить о матче. Это большой вызов для нас. Даниил — не фаворит, нам нужно сделать всё возможное, чтобы победить первую ракетку мира. Это будет сложно, но мы всё сделаем, чтобы сыграть в финале в воскресенье.



Алькарас — отличный игрок, нам будет тяжело. В прошлый раз, когда они играли (в финале Индиан-Уэллса в 2023 году. — прим. «Чемпионата»), Алькарас надрал ему задницу. Нам нужно играть намного лучше.



Не удивлён тому, что Даниил может играть на всех поверхностях. Он один из лучших теннисистов мира, а они способны играть на всех площадках, находить решения, адаптироваться к любой игре. У Даниила есть возможности это делать.



Он не играл на центральном корте? Всё имеет значение, поэтому это может быть важно, однако когда ты великий игрок, когда ты чемпион, ты должен быть готовым к любой ситуации. Это нужно воспринимать не как проблему, а как что-то, с чем нужно бороться.



Помню матч Медведева с Алькарасом на Уимблдоне два года назад, но сейчас всё по-другому. Карлос тогда был очень молод, что несопоставимо, это был его дебют на траве. Он не был проблемой для Даниила, но, повторюсь, сейчас всё изменилось. Можно было представить, что Карлос зайдёт далеко: мы уже видели, что он прогрессирует, у него много сильных сторон. Это был только вопрос времени, а ему его понадобилось немного», — приводит слова тренера испанское издание AS.