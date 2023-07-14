Джокович обыграл Синнера и в девятый раз вышел в финал Уимблдона

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович в девятый раз вышел в финал травяного турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче соревнований Джокович нанёс поражение восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.