Дмитриева объяснила поражение Медведева от Алькараса в полуфинале Уимблдона

«Медведев начал бодро и казалось, что почти на равных шла игра до счёта 3:3. Потом, мне кажется, что очень быстрый темп и мощную игру, которую предлагает Алькарас, Даниилу стало выдерживать тяжело. Поэтому у него были ошибки, внутри были депрессивные моменты: то, что называется махнув рукой — проигрывал гейм на своей подаче. Алькарас был сильнее.



Полуфинал на Уимблдоне для Медведева очень неплохо, как и для всех», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.