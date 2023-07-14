«Это не ужасный матч». Медведев — о проигрыше Алькарасу в полуфинале Уимблдона

«Тяжёлый матч, он хорошо играл. Я же играл не так уж плохо, но мог и лучше. Лучше подавать. Но это не ужасный матч. Но очень тяжёлый, играли на Центральном корте, он отличается от корта 1. Я это знал. Надо адаптироваться. Не в первый раз мне приходиться адаптироваться к другим кортам. Это нелегко, потому что я не тренировался на Центральном корте до сегодняшнего утра. У меня было полчаса.



Корт был более влажным, мяч скользил по траве, я часто не попадал, потому что слишком поздно успевал к мячу. На траве самое главное – это ритм. Сегодня мне его не хватало, особенно на приёме», — сказал Медведев на пресс-конференции.