Алькарас — об игре 1/2 финала: один из моих лучших матчей на траве, оценю его на 8 из 10

Лидер рейтинга АТР испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о своей победе в полуфинальном матче Уимблдона-2023.

«Я сыграл здорово. Действительно хороший уровень тенниса и тактики, пока что один из моих лучших матчей на траве. Да и не только на траве, но и вообще в туре. Оценю его на 8 из 10. Очень рад, что вышел в финал.

Насколько мне теперь нравится трава? Возможно, она станет моей любимой поверхностью. Да нет, я всегда любил играть на траве, после этого года, возможно, полюблю ещё больше.