Медведев сохранит за собой третье место в рейтинге и чемпионской гонке ATP после вылета с Уимблдона

14 июля российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинале Уимблдона первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 3:6, 3:6. На данный момент россиянин занимает третье место в рейтинге и чемпионской гонке Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), набрав 5890 и 4400 очков соответственно. Медведев показал свой лучший результат на Уимблдоне, дойдя до полуфинала. За выступление на Уимблдоне он заработал 720 рейтинговых очков. В рейтинге ATP, где Медведев также идет третьим. Выход в эту стадию турнира позволит россиянину сохранить за собой это место. В финале турнира Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 16 июля. Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены. В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).