Алькарас назвал победу над Медведевым одной из лучших в карьере
Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона. Первая ракетка мира одолел россиянина в трёх сетах. Теперь он сразится за трофей с сербом Новаком Джоковичем, который является рекордсменом по титулам на турнирах «Большого шлема».
«Я сыграл хорошо. Очень высокий уровень с точки зрения тенниса и тактики. На данный момент это один из лучших моих матчей на траве. Не только на траве, но и вообще. Оценю его на 8 из 10. Очень рад выходу в финал», — сказал 20-летний Алькарас на пресс-конференции.
Алькарас и Медведев провели третий матч между собой, на счету испанца два победы. Россиянин взял верх у Карлоса два года назад на Уимблдоне во втором круге.