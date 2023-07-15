Алькарас назвал победу над Медведевым одной из лучших в карьере

«Я сыграл хорошо. Очень высокий уровень с точки зрения тенниса и тактики. На данный момент это один из лучших моих ﻿матчей на траве. Не только на траве, но и вообще. Оценю его на 8 из 10. Очень рад выходу в финал», — сказал 20-летний Алькарас на пресс-конференции.