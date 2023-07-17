Российский теннисист Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге АТР

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 43 строчки в обновленно рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), показав самый большой скачок среди россиян.

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Сафиуллин дошел до четвертьфинала Уимблдона, где проиграл Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6,3, 6:2, 6:2. Первое место в рейтинге занимает Карлос Алькарас из Испании, на второй строчке располагается серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев замыкает тройку сильнейших.

Алькарас стал побеителем Уимблдона обыграв в финале Джоковича со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.