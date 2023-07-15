Теннисист Медведев ответил на вопрос о возможности выступать до 37 лет

«Думаю, это возможно, но все будет зависеть от моего организма, от семьи. Если однажды дети или жена скажут, что хотят чаще видеть меня дома, может, я решу играть только "Большие шлемы". Если не получится, опущусь в рейтинге и завершу карьеру», — заявил 27-летний спортсмен.