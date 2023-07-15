Медведев рассказал, почему не будет смотреть финал «Уимблдона»

«Отличный матч, но не буду врать – смотреть не буду, чтобы не расстраиваться, что меня там нет. Я проиграл, поэтому не заслуживаю быть в этом финале.



А если смотреть по телевизору, то переваривать поражение будет еще сложнее. Буду смотреть и думать: «Боже, этот форхенд, эта двойная, этот прием, я должен был сыграть лучше». Допустим, Новак выиграет, значит, мне надо было играть, как Новак. Почему я этого не сделал? Слишком много вопросов.



Наверное, буду следить за счетом, но смотреть не буду. Может, потом увидим хайлайты или новостной сюжет».