Россиянка Корнеева не сумела выйти в финал юниорского Уимблдона
Российская теннисистка Алина Корнеева не сумела пробиться в финал Уимблдонского турнира среди юниорок.
В полуфинале 16 летняя россиянка, получившая первый номер посева, проиграла чешке Николе Бартунковой со счетом 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Корнеева в текущем году стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос». Теннисистка занимает 324 место в мировом рейтинге.
Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призовой фонд — более 44 млн фунтов стерлингов
Юниорки. Полуфинал
Никола Бартункова (Чехия) — Алина Корнеева (Россия, 1) — 6:4, 7:6 (7:2)