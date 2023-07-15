Российский теннисист вышел в финал Уимблдона

Российский теннисист Ярослав Демин вышел в финал юниорского Уимблдона-2023.

В полуфинале российский спортсмен одолел представителя США Дарвина Бланша. Поединок завершился в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:4. Для Демина это первый выход в финал юниорских турниров серии «Большого шлема».

За трофей российский спортсмен сразится с представителем Британии Генри Сирлом. Игра состоится 16 июля.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Демин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако не сумел побороться за трофей в одиночном разряде.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.