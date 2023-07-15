Макинрой обрушился с критикой на судью за скандальное наказание Джоковича на Уимблдоне

«Джокович превосходно справился с этой ситуацией. Гораздо, гораздо лучше, чем это бы сделало большинство игроков. Я бы был в ярости, если такой инцидент стал поворотным в матче. Одно дело, если бы Синнер повысил качество своей игры – это было бы здорово, конкуренция всё-таки, но не тогда, когда судья оказывается в центре событий.



Мне очевидно, что этот судья хотел, чтобы его имя появилось в газетах. Ну вы серьёзно?! К счастью, Новак это выдержал», — приводит слова Макинроя Mirror со ссылкой на эфир BBC.