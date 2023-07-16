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«Шокирующее заявление». Tennis World USA — об обращении польского турнира к россиянам

Американский портал Tennis World USA отреагировал на просьбу организаторов турнира серии «челленджер» в Польше не регистрироваться на соревнования, направленную российским и белорусским теннисистам. Портал выпустил материал под названием «Польский челленджер оставляет шокирующее заявление для российских и белорусских игроков».

«Шокирующее заявление». Tennis World USA об обращении польского турнира к россиянам
© РИА Новости

«В прошлом году россияне и белорусы не могли участвовать на Уимблдоне и во всех британских травяных турнирах. Но в этом году AELTC и LTA пересмотрели свою позицию и допустили их. На турнире в Польше россиянам и белорусам не запрещают соревноваться, но им рекомендуют не приезжать на турнир. Это немного странная ситуация, которая может потенциально привести к реакции со стороны ATP», — говорится в материале.

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