Россиянин стал первой ракеткой мира среди юношей

Российский теннисист Ярослав Демин стал первой ракеткой мира среди юношей. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

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17-летний спортсмен поднялся на шесть позиций в списке. В активе россиянина 2445,5 очков. В рейтинге ITF учитываются результаты как в одиночном, так и в парном разряде.

Ранее Демин дошел до финала юниорского Уимблдона-2023, где проиграл представителю Великобритании Генри Сирлу. Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6. 10 июня Демин с мексиканцем Родриго Мендесом одержали победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде.