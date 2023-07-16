Павлюченкова проиграла в финале турнира в Контрексевиле

В финальном матче Павлюченкова со счётом 3:6, 3:6 проиграла 86-й ракетке мира представительнице Нидерландов Аранче Рус. Встреча продлилась 1 час и 21 минуту. Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один заработанный брейк-пойнт из пяти. На счету Рус три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.