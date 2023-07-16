Алькарас прервал победную серию Джоковича на тай-брейках турниров «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, который взял на тай-брейке второй сет финального матча Уимблдона, прервал серию побед своего соперника, второй ракетки мира из Сербии Новака Джоковича, на тай-брейках на турнирах «Большого шлема».

Сербский теннисист до этого момента не проигрывал 15 подряд тай-брейков, которые были сыграны им на мейджорах.