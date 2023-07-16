Алькарас прервал победную серию Джоковича на тай-брейках турниров «Большого шлема»
Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, который взял на тай-брейке второй сет финального матча Уимблдона, прервал серию побед своего соперника, второй ракетки мира из Сербии Новака Джоковича, на тай-брейках на турнирах «Большого шлема».
Сербский теннисист до этого момента не проигрывал 15 подряд тай-брейков, которые были сыграны им на мейджорах.
Сейчас Джокович и Алькарас проводят третий сет финала Уимблдона. Второй сет, завершившийся победой испанца на тай-брейке, был сыгран за 80 минут, длительность всего матча уже составляет 2 часа 12 минут. Текущий счёт — 6:1, 6:7 (6:8). Счёт по сетам — 1:1.
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