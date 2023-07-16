Тарпищев: Дёмин – талантливый парень, продукт спартаковской школы

«Выход в финал — уже хороший результат. Ярослав был в нашей сборной, которая побеждала на молодёжном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской. Реально талантливый парень, всё время в сборной», — цитирует Тарпищева ТАСС.