Тарпищев: Дёмин – талантливый парень, продукт спартаковской школы
Сегодня Ярослав уступил в финале юношеского Уимблдона.
Глава ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение российского теннисиста Ярослава Дёмина в финале юношеского Уимблдона. 17-летний представитель РФ уступил британцу Генри Сирлу – 4:6, 4:6.
«Выход в финал — уже хороший результат. Ярослав был в нашей сборной, которая побеждала на молодёжном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской. Реально талантливый парень, всё время в сборной», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Ярослав занимает 1278-е место в рейтинге АТР. В 2023 году Дёмин стал победителем юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде, играя вместе с мексиканцем Родриго Пачеко.
Ранее Шамиль Тарпищев высказался о ситуации с организаторами турниров в Польше. Глава ФТР отметил, что если поляки не допустят российских теннисистов, будет скандал.