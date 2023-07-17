Австралийский теннисист Кирьос назвал британского комментатора Касла клоуном

Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал в своих соцсетях британского журналиста Эндрю Касла, который комментировал финальный матч Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, клоуном.

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"Кто бы ни был этим клоуном рядом с Тоддом Вудбриджем в комментаторской будке, ему нужно просто молчать. Он портит матч", - написал Кирьос.

Матч завершился победой Алькараса со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа и 43 минуты. В прошлогоднем финале Уимблдона Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса в четырех сетах.