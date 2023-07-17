Австралийский теннисист Кирьос назвал британского комментатора Касла клоуном
Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал в своих соцсетях британского журналиста Эндрю Касла, который комментировал финальный матч Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, клоуном.
"Кто бы ни был этим клоуном рядом с Тоддом Вудбриджем в комментаторской будке, ему нужно просто молчать. Он портит матч", - написал Кирьос.
Матч завершился победой Алькараса со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа и 43 минуты. В прошлогоднем финале Уимблдона Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса в четырех сетах.
Два российских теннисиста в этом году дошли до четвертьфинала, еще один — уступил в полуфинале. 14 июля Даниил Медведев проиграл в полуфинале Уимблдона первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 3:6, 3:6. 11 июля Рублев в четвертьфинале Уимблдона уступил Новаку Джоковичу в четырех сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Также в 1/4 финала проиграл еще один россиянин — Роман Сафиуллин. Он встречался с Янником Синнером.