Касаткина покинула топ-10 рейтинга WTA, Мирра Андреева дебютировала в топ-100
CNN Касаткина покинула топ-10 рейтинга WTA, Мирра Андреева дебютировала в топ-100
У лидеров без изменений.
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг. В топ-10 произошло два изменения.
Первой ракеткой мира осталась Ига Свёнтек из Польши. Её преcледуют белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
В топ-10 дебютировала чешка Маркета Вондроушова, которая сенсационно выиграла Уимблдон. Из лидирующей десятки она выбила россиянку Дарью Касаткину, которая расположилась на 11-й позиции.
В топ-100 представлены и другие россиянки: Вероника Кудерметова (14), Людмила Самсонова (17), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (24), Анна Блинкова (37), Анна Калинская (65), Мирра Андреева (66), Элина Аванесян (70), Камилла Рахимова (79), Анастасия Павлюченкова (98).
В топ-100 дебютировала 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая на Уимблдоне дошла до 1/8 финала. Она расположилась на 66-й позиции.
Также в топ-100 вернулась Анастасия Павлюченкова.