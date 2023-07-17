CNN Касаткина покинула топ-10 рейтинга WTA, Мирра Андреева дебютировала в топ-100

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У лидеров без изменений.

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг. В топ-10 произошло два изменения.

Первой ракеткой мира осталась Ига Свёнтек из Польши. Её преcледуют белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

В топ-10 дебютировала чешка Маркета Вондроушова, которая сенсационно выиграла Уимблдон. Из лидирующей десятки она выбила россиянку Дарью Касаткину, которая расположилась на 11-й позиции.

В топ-100 дебютировала 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая на Уимблдоне дошла до 1/8 финала. Она расположилась на 66-й позиции.