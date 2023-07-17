Джокович объяснил свой срыв в финале Уимблдона

«Говорить особо не о чем. Если говорить про второе предупреждение – это был момент разочарования. У меня было два брейк-пойнта во втором гейме. Было несколько тяжелых, очень тяжелых розыгрышей. Он потрясающе сыграл и сделал брейк, чего оказалось достаточно для победы в решающем сете.



Первое предупреждение – за затяжку времени. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять», — сказал Джокович на пресс-конференции.