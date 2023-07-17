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Джокович заявил, что разочарование заставило его разбить ракетку в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что не смог сдержать разочарования в моменте с ударом по опоре сетки в финале Уимблдона.

Джокович объяснил свой срыв в финале Уимблдона
© Газета.Ru

«Говорить особо не о чем. Если говорить про второе предупреждение – это был момент разочарования. У меня было два брейк-пойнта во втором гейме. Было несколько тяжелых, очень тяжелых розыгрышей. Он потрясающе сыграл и сделал брейк, чего оказалось достаточно для победы в решающем сете.

Первое предупреждение – за затяжку времени. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять», — сказал Джокович на пресс-конференции.

16 июля Джокович уступил в пятисетовом противостоянии финального матча Уимблдона 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа и 43 минуты.

В пятом сете испанский теннисист сделал брейк. После этого счет стал 3:1 в пользу Алькараса, Джокович нанес удар ракеткой по опоре сетки, в ней осталась вмятина. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение. Его ракетка почти сломалась пополам.

Во время награждения Джокович не смог сдержать слез.

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