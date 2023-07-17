Джоковича оштрафовали за инцидент на Уимблдоне

Теннисист из Сербии Новак Джокович получил штраф суммой в 8 тысяч долларов за то, что во время финала Уимблдона разбил ракетку об опору сетки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журналиста Майка Диксона.

Уточняется, что в финальном матче Уимблдона Джокович играл против испанца Карлоса Алькараса. Когда счёт в матче стал 3:1 в пользу спортсмена из Испании, Джокович ударил ракеткой об опору сетки. При этом в опоре осталась вмятина, а ракетка сломалась.

За такое неспортивное поведение Джоковичу дали предупреждение, а позже выписали штраф. В итоге матч завершился победой Алькараса со счётом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.