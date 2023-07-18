Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о введении санкций против американки Сидней Дорсил. Теннисистка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дорсил во время соревнований в Лиме (Перу) в ноябре 2022 года сдала положительную допинг-пробу. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Срок дисквалификации за первое нарушение по данным препаратам составляет до четырёх лет, если только спортсмен не сумеет доказать, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. Тогда срок дисквалификации составит до двух лет.

Сидней утверждала, что присутствие болденона в её организме стало результатом инъекции заражённого витамина B12, однако проверка установила, что нарушение антидопинговых правил было преднамеренным, поэтому ITIA оставило в силе четырёхлетнюю дисквалификацию.