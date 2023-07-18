Гурьева рассказала, из-за чего пропустила юниорский Уимблдон

"У меня были две важные причины [для пропуска Уимблдона]. Первая - ЕГЭ. Многие сдавали его в марте, но я решила сделать это позже, чтобы точно успеть нормально подготовиться к Roland Garros. Иначе бы у меня не получилось сконцентрироваться ни на одном, ни на другом деле. Вторая - получение британской визы. Это был сложный процесс, и тренер сказал мне, что если я не очень хочу заморачиваться с документами, то могу пропустить Уимблдон. Решили, что так будет лучше", - сказала Гурьева.