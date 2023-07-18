Гурьева рассказала, из-за чего пропустила юниорский Уимблдон

Гурьева рассказала, что пропустила юниорский Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с визой
Российская теннисистка Анастасия Гурьева пропустила юниорский Уимблдон из-за сдачи ЕГЭ и проблем с получением британской визы. Об этом спортсменка рассказала во вторник "Спорт-Экспрессу".
22 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС о трудностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном. Из отечественных спортсменов в соревновании приняли участие Ярослав Демин, Алина Корнеева и Анастасия Гречкина.
"У меня были две важные причины [для пропуска Уимблдона]. Первая - ЕГЭ. Многие сдавали его в марте, но я решила сделать это позже, чтобы точно успеть нормально подготовиться к Roland Garros. Иначе бы у меня не получилось сконцентрироваться ни на одном, ни на другом деле. Вторая - получение британской визы. Это был сложный процесс, и тренер сказал мне, что если я не очень хочу заморачиваться с документами, то могу пропустить Уимблдон. Решили, что так будет лучше", - сказала Гурьева.
Теннисистка планирует выступить на юниорском US Open, который пройдет с 28 августа до 10 сентября. "Есть шансы, что я сыграю на юниорском US Open. У меня есть действующая виза, так что с документами порядок. Но в остальном буду играть уже взрослые турниры, зарабатывать очки на 15-, 25-тысячниках. Хочется закончить год в топ-300", - добавила она.
Уимблдон проходил с 3 по 16 июля. 31 марта организаторы турнира приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В пресс-службе Уимблдона отметили, что игрокам запрещено выражать поддержку проведению специальной военной операции в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами.
18-летняя Гурьева занимает в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса 16-е место. В 2023 году она дошла до полуфинала юниорского Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и до четвертьфинала - в парном.