Российская теннисистка Шнайдер обыграла первую сеянную на турнире в Будапеште

Россиянка Диана Шнайдер во вторник обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

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Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 19-летней Шнайдер, не получившей на турнире номера посева. Пера была посеяна под первым номером, она является действующей победительницей соревнований. В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между соотечественницей Марией Тимофеевой и австралийкой Дарьей Сэвилл, до 2015 года выступавшей за Россию.

Шнайдер занимает 110-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Australian Open (2022) и US Open (2022).

Пере 28 лет, она располагается на 39-м месте в мировом рейтинге и является победительницей двух турниров WTA. На турнирах Большого шлема американка не проходила далее четвертого круга.