Тимофеева одержала волевую победу в матче с Савилл на турнире в Будапеште

Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Дарья Савилл из Австралии и Мария Тимофеева из России. Тимофеева одержала победу и вышла в следующий раунд соревнования.

В первой партии победила Савилл (6:2). Во втором сете Тимофеева выиграла со счётом 6:3, а в третьей партии — со счётом 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. Савилл ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Тимофеевой одна подача навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.