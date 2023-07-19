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Касаткина вышла во второй круг турнира в Палермо, где встретится с 19‑летней россиянкой Прозоровой

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Палермо.

Касаткина вышла во второй круг турнира в Палермо
© globallookpress.com

В матче первого круга Касаткина, получившая первый номер посева, обыграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:0.

В следующем круге Касаткина встретится с 19 летней россиянкой Татьяной Прозоровой.

34 PALERMO LADIES OPEN. ПАЛЕРМО (ИТАЛИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:0