Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выдаче виз российским игрокам для участия в US Open 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

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«С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет. На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал», — заявил функционер.

16 июля организаторы турнира серии «Челленджер» в польской деревне Козерки опубликовали обращение к российским и белорусским теннисистам с просьбой отказаться от участия в соревнованиях.

«Учитывая ситуацию на Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире, представляющих такие страны, как Россия и Белоруссия», — заявили они.