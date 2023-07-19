Экс-вторая ракетка мира посоветовала россиянам не ехать на «челленджер» в Польшу

«Что касается организаторов турнира в Польше, то уже в нескольких странах не допускали теннисистов из России. Для меня это не новость. Считаю, что нужно выбрать другие турниры. И если нам создают какие-то преграды, то нужно просто искать другие пути. Зачем себя ставить в такую ситуацию, когда, даже если ты каким-то образом попадешь в списки игроков, все равно будет давление? Это совершенно не нужно для теннисистов. Надо выбрать другой путь, выбрать календарь, который не будет тебя в чем-то ограничивать», — написала Пивоварова.