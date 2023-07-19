Экс-вторая ракетка мира посоветовала россиянам не ехать на «челленджер» в Польшу
Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в своей колонке для «Газеты.Ru» заявила, что российским теннисистам стоит отказаться от участия в польском «челленджере» Kozerki Open, организаторы которого призвали россиян и белорусов не подавать заявки на участие, так как они там «не будут приветствоваться».
«Что касается организаторов турнира в Польше, то уже в нескольких странах не допускали теннисистов из России. Для меня это не новость. Считаю, что нужно выбрать другие турниры. И если нам создают какие-то преграды, то нужно просто искать другие пути. Зачем себя ставить в такую ситуацию, когда, даже если ты каким-то образом попадешь в списки игроков, все равно будет давление? Это совершенно не нужно для теннисистов. Надо выбрать другой путь, выбрать календарь, который не будет тебя в чем-то ограничивать», — написала Пивоварова.
В 2022 году россиян не допустили до участия в турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. За это Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишили Уимблдон права начислять участникам рейтинговые очки. В 2023 году организаторы британского турнира сняли ограничения для россиян.