Против теннисиста Зверева выдвинули обвинения в домашнем насилии

Берлинская прокуратура запросила возбуждение уголовного дела против теннисиста Александра Зверева. Его обвиняют в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на немецкие СМИ.

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Согласно имеющимся данным, обвинения выдвинула бывшая девушка Зверева Бренда Патеа, от которой у спортсмена есть дочь. При этом сама Патеа отказалась комментировать ситуацию.

Отмечается, что на данный момент суд занимается рассмотрением дела, а прокуратура проводит расследование. Если суд признает Зверева виновным по выдвинутым обвинениям, ему может грозить штраф до 480 тысяч евро.

При этом ранее Звереву уже предъявляли аналогичные обвинения – в 2020 году его бывшая девушка Ольга Шарыпова также заявила, что спортсмен неоднократно поднимал на неё руку.