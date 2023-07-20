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«Расплачиваюсь за своё решение». Касаткина – о политической позиции

Первая ракетка России Дарья Касаткина призналась, что не может посетить страну из-за своей политической позиции. Ранее она выступила с критикой СВО на Украине.

«Расплачиваюсь за своё решение». Касаткина – о политической позиции
© Sky Sports

«Я сделала свой выбор. Я хочу смотреть в зеркало и не стыдиться. Теперь расплачиваюсь за это решение. Я не в праве судить. Есть те, у кого там семьи, которые решили не платить за то же. Они думают, что я предатель, мне всё равно», – цитирует Касаткину La Gazzetta dello Sport.

Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA. На Уимблдоне она дошла до третьего круга, где проиграла белоруска Виктории Азаренко.

Ранее Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Палермо, обыграв итальянку Мартину Тревизан. Далее она встретится с соотечественницей Татьяной Прозоровой.

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