18 российских теннисистов заявлены на US Open
На официальном сайте US Open появились списки теннисистов, которые попали в основную сетку заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». Он пройдёт с 28 августа по 10 сентябре.
В основную сетку попали 18 россиян. Некоторые теннисисты могут сыграть, если пройдут квалификацию из трёх кругов.
Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Александр Шевченко и Павел Котов.
Женщины: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян.
Отметим, что у женщин под 55-номером попала румынка Симона Халеп. Она временно отстранена из-за проблем с допингом, поэтому её участие зависит от того, завершится ли рассмотрение её дела.