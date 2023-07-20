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18 российских теннисистов заявлены на US Open

На официальном сайте US Open появились списки теннисистов, которые попали в основную сетку заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». Он пройдёт с 28 августа по 10 сентябре.

18 российских теннисистов заявлены на US Open
© globallookpress.com

В основную сетку попали 18 россиян. Некоторые теннисисты могут сыграть, если пройдут квалификацию из трёх кругов.

Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Александр Шевченко и Павел Котов.

Женщины: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян.

Отметим, что у женщин под 55-номером попала румынка Симона Халеп. Она временно отстранена из-за проблем с допингом, поэтому её участие зависит от того, завершится ли рассмотрение её дела.

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