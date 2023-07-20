18 российских теннисистов заявлены на US Open

На официальном сайте US Open появились списки теннисистов, которые попали в основную сетку заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». Он пройдёт с 28 августа по 10 сентябре.

В основную сетку попали 18 россиян. Некоторые теннисисты могут сыграть, если пройдут квалификацию из трёх кругов.