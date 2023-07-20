В WTA сделали заявление после скандала с китайской теннисисткой

«WTA не приемлет расизм в любой форме и контексте. Досадный инцидент, произошедший на турнире в Венгрии, и последующие сообщения замечены и будут рассмотрены», — сказано в заявлении.

18 июля венгерская теннисистка Амариша-Киара Тот победила Чжан Шуай. Китаянка отказалась от продолжения борьбы. Встреча завершилась снятием Шуай в первом сете при счете 6:5 в пользу ее соперницы. Причиной снятия стала паническая атака после того, как Тот затерла ногой место, куда попал мяч, а судья не обратил на этого внимание даже после апелляции китаянки.