Тимофеева обыграла Шнайдер в матче турнира WTA-250 в Будапеште

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) российская теннисистка Мария Тимофеева (246-я в рейтинге WTA) обыграла соотечественницу 110-ю ракетку мира Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Тимофеевой.

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Матч продлился 58 минут. Тимофеева дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Шнайдер три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.