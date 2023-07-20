Александр Шевченко проиграл в 1/8 финала турнира ATP-250 в Бостаде

Российский теннисист Александр Шевченко (96-й в рейтинге ATP) проиграл четвёртой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду в матче 1/8 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу норвежского спортсмена.

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Игра продлилась 1 час 19 минут. Шевченко дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Рууда два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.