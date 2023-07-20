Рублёв обыграл Котова на турнире в Бостаде и в четвертьфинале сразится со Зверевым

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

© Пресс-служба Terra Wortmann Open (Mathias Schulz)

В матче второго круга Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 89-ю ракетку мира, соотечественника Павла Котова (Q). Стоит отметить, что во втором сете Андрей проигрывал со счётом 2:5, однако сумел вернуться в игру и довести сет до победы на тай-брейке.