Экс-первая ракетка мира призвала серьёзно расследовать новые обвинения в адрес Зверева

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова отреагировала на то, что олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев снова обвиняется в нанесении телесных повреждений. На этот раз в роли потерпевшей выступает другая бывшая девушка Зверева, модель Бренда Патеа.