Эрика Андреева вылетела с турнира в Палермо

Эрика Андреева завершила выступление на турнире в Палермо после второго круга
Российская теннисистка Эрика Андреева уступила колумбийской сопернице Камиле Осорио во втором круге турнира в Палермо.
Россиянка сумела взять первый сет на тай брейке, но затем Осорио уверенно выиграла две следующих партии, одну из них — всухую. Матч длился почти три часа.
Таким образом, в четвертьфинале Россию в Палермо представит только первая сеяная турнира Дарья Касаткина.
WTA 250. 34 PALERMO LADIES OPEN. ПАЛЕРМО (ИТАЛИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Второй круг
Камила Осорио (Колумбия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:7 (3:7), 6:0, 6:2