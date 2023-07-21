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Эрика Андреева завершила выступление на турнире в Палермо после второго круга

Российская теннисистка Эрика Андреева уступила колумбийской сопернице Камиле Осорио во втором круге турнира в Палермо.

Эрика Андреева вылетела с турнира в Палермо
© Матч ТВ

Россиянка сумела взять первый сет на тай брейке, но затем Осорио уверенно выиграла две следующих партии, одну из них — всухую. Матч длился почти три часа.

Таким образом, в четвертьфинале Россию в Палермо представит только первая сеяная турнира Дарья Касаткина.

WTA 250. 34 PALERMO LADIES OPEN. ПАЛЕРМО (ИТАЛИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Второй круг

Камила Осорио (Колумбия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:7 (3:7), 6:0, 6:2