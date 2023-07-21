Надаль не примет участия в Открытом чемпионате США

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в Открытом чемпионате США (US Open), следует из заявочных листов на сайте турнира.

© Матч ТВ

37 летний спортсмен не выходил на корт с 18 января, когда уступил во втором круге Australian Open. В июне Надаль перенес операцию на пояснице.

Ранее 22 кратный победитель турниров Большого шлема заявил, что планирует завершить карьеру в следующем сезоне.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью Йорке с 28 августа по 10 сентября, в мужскую часть сетки турнира включены семь россиян.